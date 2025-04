A partire da oggi, mercoledì 23 aprile 2025, la salma di Papa Francesco è esposta nella Basilica di San Pietro, dove fedeli provenienti da tutto il mondo potranno rendere omaggio al Pontefice scomparso. Il feretro è stato traslato alle ore 9 dalla Cappella della Domus Sanctæ Marthæ e la camera ardente è aperta dalle 11 fino a mezzanotte. Domani, giovedì 24 aprile, l’accesso sarà esteso dalle 7 alle 24, mentre venerdì 25 aprile la basilica sarà visitabile dalle 7 alle 19.

I funerali solenni si terranno sabato 26 aprile alle ore 10 sul sagrato della Basilica di San Pietro. La celebrazione sarà presieduta dal cardinale decano Giovanni Battista Re e coinciderà con l’inizio dei Novendiali, i nove giorni di preghiera in suffragio del Papa defunto. Si prevede un’affluenza di oltre 200.000 persone, tra cui numerosi capi di Stato e leader internazionali: da Emmanuel Macron a Volodymyr Zelensky, da Donald Trump a Ursula von der Leyen. Non è prevista la presenza del presidente russo Vladimir Putin.

Il governo italiano ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale, a partire da martedì 22 aprile. In questo periodo, le bandiere degli edifici pubblici saranno a mezz’asta e le autorità si asterranno da impegni pubblici non essenziali. Sono sospese le partite di calcio previste per sabato, mentre le celebrazioni per il 25 aprile potranno svolgersi con sobrietà e rispetto del momento.

Oggi, alle ore 16, si terrà una commemorazione solenne nell’Aula di Montecitorio, congiunta tra i due rami del Parlamento. Interverranno i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

Papa Francesco è deceduto lunedì 21 aprile all’età di 88 anni, colpito da un ictus cerebrale. Ha lasciato disposizioni precise per un funerale sobrio: sarà sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore, in una semplice tomba priva di ornamenti e simboli papali, tra le cappelle Paulina e Sforza. Le spese per la sepoltura, come da suo desiderio, saranno sostenute da un benefattore anonimo.