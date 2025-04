Diciassette ore ininterrotte di interventi si sono concluse alle prime luci dell’alba: è stato domato l’incendio che ieri pomeriggio, poco dopo le 15.30, ha devastato il cantiere nautico Nautica Acqua in via Madagascar, nella zona industriale del Cipnes a Olbia, in località Cala Saccaia.

Sul posto hanno operato senza sosta le squadre dei vigili del fuoco provenienti da Olbia, Arzachena e Tempio, affiancate dai mezzi speciali dell’aeroporto Costa Smeralda. Solo dopo lunghe ore di lavoro le fiamme sono state spente, ma l’emergenza non è finita. Durante la notte, il nucleo Sapr ha sorvolato l’area con droni per monitorare la temperatura della struttura e scongiurare la presenza di nuovi focolai.

All’interno del capannone andato completamente distrutto, erano custodite oltre quaranta imbarcazioni di lusso, tra yacht e mega yacht, molte delle quali pronte per la consegna in vista della stagione estiva. Tutto è andato in fumo. La stima dei danni è ancora in corso, ma le perdite si preannunciano ingenti: si parla di milioni di euro.

Anche oggi le squadre di soccorso proseguiranno le operazioni, impegnate nel raffreddamento dei locali per evitare che il calore residuo possa propagarsi e compromettere i capannoni vicini. Nessuna persona è rimasta ferita, ma resta da chiarire l’origine del rogo che ha trasformato un polo produttivo in uno scenario di macerie e cenere.