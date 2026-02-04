Durante la notte scorsa, i Carabinieri della Stazione di Sestu hanno arrestato un operaio di 32 anni di Cagliari, già noto dalle forze dell'ordine e attualmente sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, con l'accusa di furto aggravato.



L'arresto è avvenuto durante un normale controllo del territorio lungo la Strada Provinciale 4, quando i militari hanno notato movimenti sospetti nel parcheggio di un'azienda locale. Gli agenti sono intervenuti prontamente e hanno sorpreso l'uomo mentre stava rubando del gasolio dai serbatoi di alcuni camion parcheggiati.



Successivamente, durante la perquisizione del veicolo, è stata trovata una tanica contenente 30 litri di carburante, presumibilmente appena rubato.



Dopo l'arresto, l'uomo è stato portato a casa sua in regime di arresti domiciliari in attesa del processo che si terrà oggi mattina al Tribunale di Cagliari.

