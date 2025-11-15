Il progetto di riqualificazione delle Fornaci Picci a Quartu riparte con nuovo vigore. La rinuncia al finanziamento Pnrr, anziché bloccare l’intervento, ha infatti accelerato una serie di passaggi chiave: oltre 600mila euro sono stati destinati al recupero dell’edificio vicino all’ingresso del sito, è stato firmato il protocollo con la Regione per bandire i lavori del futuro parco urbano e cresce l’interesse delle imprese verso il social housing. La Soprintendenza ha inoltre autorizzato la concessione e la cessione degli immobili coinvolti.

Riguardo la riqualificazione delle Fornaci Picci ora il Comune di Quartu è finalmente padrone degli affidamenti e conseguentemente della tempistica – spiega l’assessore all’Urbanistica Aldo Vaninisenza avere questa tagliola della primavera 2026 imposta dal Ministero, che peraltro dopo aver fissato scadenze assolutamente improrogabili ci ha messo mesi anche per comunicarci lo stop al finanziamento, a conferma dello scarso spirito di collaborazione”.

Sebbene si sia usciti dal finanziamento ministeriale, resta valido l’intero progetto esecutivo, già verificato e pronto per essere messo a gara. La Giunta Milia ha approvato la firma della convenzione con la Regione per utilizzare i 4,5 milioni destinati al parco urbano, ai quali si aggiungeranno 500mila euro del Comune. L’obiettivo è pubblicare la gara entro fine anno e avviare i lavori all’inizio del 2026.

Abbiamo ottenuto il finanziamento regionale per partire con l’opera che forse interessa maggiormente i cittadini, ovvero il parco – aggiunge Vanini – e nello stesso tempo, proprio perché non avevamo perso tempo né occasioni, abbiamo partecipato al bando regionale per la riqualificazione di edifici pubblici. Ci siamo piazzati al 16° posto su una graduatoria di centinaia di partecipanti, per cui avremo a disposizione dalla Regione più di 600mila euro, che con un cofinanziamento comunale di 200mila euro permetteranno di sistemare l’edificio prossimo all’ingresso delle Fornaci, in via Brigata Sassari, da destinare a servizi comunali”.