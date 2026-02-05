Sono iniziati questa mattina gli interventi di ripristino e manutenzione del guado sul Flumendosa, danneggiato dalla grande piena causata dal passaggio del ciclone Harry. I lavori puntano a consentire, nei prossimi giorni, una rapida riapertura al transito, evitando agli automobilisti diretti verso Cagliari una deviazione più lunga di circa 20 chilometri.

Ad annunciare l’avvio delle operazioni è stato il sindaco di Villaputzu, Sandro Porcu, attraverso un post sui social. “I livelli idrometrici si stanno ulteriormente abbassando e da oggi la ditta incaricata ha iniziato i lavori di sistemazione della pista in alveo, a partire dal lato Muravera – ha scritto il sindaco – Non appena l'acqua defluirà anche dal lato Villaputzu, si completeranno i lavori e il guado verrà immediatamente riaperto al transito. Manca pochissimo”.

Gli interventi si inseriscono in un contesto di forti criticità legate anche alla situazione del Ponte di Ferro, che continua a creare disagi alla viabilità dell’area. “Siamo pienamente consapevoli dei gravi disagi che la situazione del Ponte di Ferro sta causando e vogliamo assicurarvi che non abbasseremo la guardia su questa vicenda e continueremo a lottare per portare soluzioni e raggiungere gli obiettivi”, ha concluso Porcu.