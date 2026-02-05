Un’auto è stata avvolta dalle fiamme questa mattina nei pressi del CTM di Cagliari. L’incendio si è verificato all’incrocio tra viale Ciusa e via dei Valenzani, in corrispondenza del semaforo che regola il traffico nella zona del centro intermodale.

Le cause del rogo non sono ancora state accertate. Il veicolo ha preso fuoco attirando l’attenzione di automobilisti e passanti che si trovavano in transito in quel momento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rapidamente domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, evitando che l’incendio potesse propagarsi o creare ulteriori pericoli.