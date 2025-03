La Roma batte il Cagliari per 1-0 in una partita che probabilmente avrebbe dovuto finire in pareggio visto che il migliore in campo del match è stato il portiere giallorosso Svilar. L'ha decisa un gol, abbastanza fortunoso, di Dovbyk che si è ritrovato la palla davanti alla porta spalancata sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

A fronte di un primo tempo che, come al solito, vede il Cagliari un po' troppo remissivo (con l'occasione per Zortea nel finale e con zero rischi per Caprile), nella ripresa i ragazzi di Nicola sono scesi in campo con un piglio più offensivo andando subito vicino alla rete con Piccoli. I rossoblù hanno poi avuto altre occasioni, fermati però sempre da Svilar. La beffa è arrivata a metà secondo tempo con Dovbyk che poco prima si era mangiato un gol clamoroso.

Il Cagliari quindi non muove la classifica rimanendo a 26 punti. Ora é tempo della sosta per le nazionali, per poi riprendere tra due settimane con un match assolutamente da vincere contro il Monza ultimo in classifica alla Domus.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Mancini (C), N’Dicka; Saelemaekers, Koné (64′ Cristante), Paredes, Angelino; Baldanzi (64′ El Shaarawy), Soulé (64′ Dybala (73′ Pisilli)); Dovbyk (71′ Shomurodov). In panchina: Gollini, De Marzi, Hummels, Abdulhamid, Nelsson, Sangaré, Gourna-Douath. Allenatore: Claudio Ranieri

CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Palomino, Mina, Luperto; Zortea, Adopo (73′ Marin), Prati (64′ Makoumbou), Deiola (C) (80′ Pavoletti), Obert (64′ Augello); Viola (64′ Kingstone); Piccoli. In panchina: Iliev, Sherri, Marin, Jankto, Cogoni, Gaetano, Felici. Allenatore: Davide Nicola

ARBITRO: Marco Piccinini della sezione AIA di Forlì

1° ASSISTENTE: Rossi C.

2° ASSISTENTE: Di Gioia

QUARTO UOMO: Feliciani

VAR: Pezzuto

AVAR: Abisso