Reati in calo nell'ultimo anno e passati da 18.955 a 18.501 con una diminuzione del 2,4% secondo la Polizia di Stato di Cagliari. Il bilancio, presentato in occasione della celebrazione del 173º anniversario della Polizia a Cagliari, ha registrato 387 arresti, 1.592 persone denunciate e oltre 120 chili di droga sequestrata; inoltre sono state emesse più di 8.000 sanzioni per violazioni al codice della strada.

La cerimonia, che ha visto la partecipazione di autorità politiche, civili, militari e religiose, si è svolta presso i Giardini pubblici di Cagliari ed è stata l'occasione per fare il punto sul lavoro svolto negli ultimi dodici mesi. "Tante sono state le sfide vinte nel corso dell'ultimo anno - ha detto la questora Rosanna Lavezzaro -. Cagliari secondo la statistica del Sole 24 Ore risulta tra le 15 città più sicure d'Italia. Guardiamo con orgoglio questo dato consapevoli però che è il risultato della sinergia con tutte le altre istituzioni".

L'alto grado di sicurezza è stato attribuito alla collaborazione sinergica con le altre istituzioni. La Questura di Cagliari ha coordinato un totale di 2.922 servizi di ordine pubblico legati a eventi sportivi, manifestazioni di massa e proteste, controllando 523.875 persone e 96.613 veicoli. Sono stati effettuati 13.442 posti di controllo. In merito agli stranieri, la polizia ha gestito 101 eventi di sbarco, in aumento rispetto all'anno precedente, con l'arrivo di 1.233 migranti, segnando un incremento del 88,2%. Durante l'anno sono stati rilasciati 12.966 permessi di soggiorno, mentre sono state avviate 74 procedure di espulsione.

Sul calo del 2,4% dei reati, la questora ha precisato: "Affinché si realizzi l'ambizioso obiettivo di rendere la città sicura, vivibile e fruibile per i cittadini e per il settore turistico che per la realtà sarda, è di vitale importanza occorre una condivisione sostanziale e una sinergia effettiva con tutte le istituzioni cittadine. A un anno dal mio insediamento posso affermare che la realtà cagliaritana si è dimostrata disponibile e attenta come la polizia di Stato, in ottica di reciprocità, si è fatta carico delle richieste e dei bisogni avanzati dalla cittadinanza".

Al termine della cerimonia sono stati consegnati i riconoscimenti e gli encomi ai poliziotti che si sono distinti per particolari operazioni di soccorso e servizio.