La Polizia di Stato festeggia oggi il 173° anniversario della sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale in Piazza del Popolo. L'evento vede la partecipazione di importanti figure istituzionali come il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani e altri.

La giornata ha inizio alle ore 9.00 presso la Scuola Superiore di Polizia con la tradizionale deposizione di una corona d’alloro al Sacrario dei Caduti da parte del Ministro dell’Interno, alla presenza del Capo della Polizia. Alle 11.00 si svolgerà la cerimonia istituzionale in Piazza del Popolo, durante la quale il Presidente della Repubblica conferirà la Medaglia d’Oro al Merito Civile alla Bandiera della Polizia di Stato per il coraggio dimostrato durante il periodo bellico. Diverse altre medaglie e promozioni saranno assegnate a membri della Polizia di Stato per atti di merito e coraggio, come la Medaglia d’oro alla memoria del Vice Sovrintendente Maurizio Tuscano e la Medaglia d’argento al valore civile a vari agenti e ispettori. La cerimonia sarà un momento di celebrazione e riconoscimento per coloro che con sacrificio e dedizione hanno servito e difeso la comunità.

Nel corso del pomeriggio, il personale in uniforme storica della Polizia di Stato svolgerà il servizio di Guardia d’Onore presso il Palazzo del Quirinale, includendo il tradizionale cambio della guardia. In occasione del 173° anniversario, si terrà il Villaggio della Legalità presso Piazza del Popolo, dal 11 al 13 aprile, al fine di avvicinare i cittadini al mondo della Polizia di Stato.

Il Villaggio offrirà un vasto programma di conferenze ed esibizioni aperte a tutte le età, con particolare attenzione ai giovani e alla prevenzione. I visitatori avranno l'opportunità di conoscere da vicino il lavoro di varie articolazioni della Polizia, tra cui la Polizia Postale e della Sicurezza Cibernetica, la Polizia Scientifica, la Polizia Ferroviaria e molte altre. Inoltre, sarà possibile usufruire gratuitamente di visite cardiologiche ed endocrinologiche grazie al personale medico della Polizia di Stato.

Varie attività approfondiranno temi attuali come la Criminalità informatica, la Sicurezza stradale, le Droghe sintetiche, la Violenza di genere online e le sfide legate all'intelligenza artificiale e finanziaria. Il programma includerà esibizioni degli atleti delle Fiamme Oro, dimostrazioni delle unità cinofile e degli artificieri, nonché esibizioni della Banda Musicale e della Fanfara a cavallo. Le celebrazioni per il 173° anniversario coinvolgeranno anche altri luoghi iconici di Roma, con quadri infiorati realizzati dai Maestri Infioratori del Comune di Genzano a Piazza di Spagna e Piazza del Viminale, e la mostra “La verità nelle tracce: oltre 120 anni di Polizia Scientifica” presso la Galleria Alberto Sordi in Piazza Colonna, fino al 27 aprile.

Anche a Cagliari si sono svolti due importanti eventi per commemorare la giornata. Alle 10:00, il Questore Rosanna Lavezzaro depositerà una corona d'alloro alla lapide commemorativa davanti alla Questura di Cagliari, in onore dei caduti della Polizia di Stato. Successivamente, alle 11:30, la cerimonia celebrativa si svolgerà nei suggestivi Giardini Pubblici nel Largo Giuseppe Dessì, con la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose locali. Durante l'evento, saranno premiati i dipendenti della Polizia di Stato che si sono distinti per il loro impegno e meriti durante il servizio.