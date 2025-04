È ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari la 16enne rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto nella notte lungo viale Marconi. Ferita anche un’amica che viaggiava con lei, trasportata al Policlinico in codice rosso: le sue condizioni sarebbero meno critiche.

La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, le due ragazze si trovavano a bordo di uno scooter quando, all’altezza della zona di Is Pontis Paris, avrebbero perso il controllo del mezzo finendo violentemente sull’asfalto. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare.

Alcuni automobilisti di passaggio, notando la scena, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e le forze dell’ordine.

La 16enne, apparsa subito in condizioni critiche, è stata trasportata d’urgenza al Brotzu, dove è attualmente ricoverata in Rianimazione. La prognosi resta riservata.

L’altra ragazza, anche lei ferita, è stata condotta al Policlinico universitario, in codice rosso, ma secondo quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.