Allarmati dalle grida che provenivano dall’appartamento, i vicini di casa hanno allertato il 112, temendo il peggio. Pochi minuti dopo, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Compagnia di Cagliari sono intervenuti, sorprendendo un uomo di 56 anni, in evidente stato di alterazione psicofisica, mentre ancora si aggirava nell’abitazione della madre.

L’uomo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato questa mattina con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Secondo la ricostruzione dei militari, avrebbe aggredito la madre, una pensionata cagliaritana di 78 anni, nel tentativo di ottenere denaro. Nonostante un precedente ammonimento emesso dal Questore di Cagliari per episodi analoghi, il 56enne ha ripreso a tormentare la donna, costretta a vivere in un costante stato di paura e sopraffazione.

La situazione emersa è purtroppo tutt’altro che isolata. Gli accertamenti dei Carabinieri hanno permesso di ricostruire una lunga sequenza di comportamenti violenti e prevaricatori, culminati nell’episodio della scorsa notte, durante il quale l’uomo avrebbe anche strattonato la madre con forza.

Al termine delle verifiche, il 56enne è stato tratto in arresto e trasferito nel carcere di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito a non restare in silenzio e a denunciare ogni episodio di violenza domestica, sottolineando quanto sia fondamentale un intervento tempestivo per prevenire conseguenze ben più gravi.