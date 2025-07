Il Cagliari termina la sua mini-tournèe tra Austria e Germania perdendo 2-0 in amichevole contro l'Hannover 96, squadra della Zweite Bundesliga, la Serie B tedesca. Non un test morbido come si potrebbe pensare visto che i biancoverdi sono tutt'altro che degli sprovveduti, con giocatori di buon livello.

Un gol per tempo hanno deciso la sfida, con un rigore trasformato da Tomiak nel primo tempo e con un gol in mischia al tramonto del match di Neubauer. Abbiamo visto due Cagliari diversi in questa partita:

1 tempo. Caprile; Pintus, Deiola, Veroli; DI Pardo, Adopo, Cavuoti, Idrissi; Vinciguerra, Borrelli, Felici.

Con tante seconde linee il Cagliari ha sofferto abbastanza le iniziative tedesche, creando una sola occasione da gol in contropiede con Felici che ha scheggiato la traversa. In difficoltà Deiola nella posizione di centrale a tre in difesa e Borrelli davanti, decisamente pesante e fuori condizione. Sono apparsi leggeri per questi livelli anche Idrissi, imbambolato da Bundu, esterno offensivo di livello, Cavuoti, troppo timido là in mezzo, Vinciguerra, volenteroso ma fine a sé stesso, Di Pardo, palesemente non adatto a questi livelli, mentre buone cose si sono viste da Felici e da Adopo.

2 tempo. Ciocci; Zappa, Pintus, Deiola, Obert; Cavuoti, Prati, Liteta; Luvumbo, Piccoli, Zortea. (sono poi entrati Trepy e Sulev).

Con qualche titolare in più, si è visto un Cagliari un pelino più propositivo e meno sofferente, anche se l'unica grande occasione è stata verso la fine del match, poco prima del raddoppio tedesco, con Luvumbo che non ha saputo approfittare di un regalo della difesa avversaria, tutto solo davanti al portiere ha concluso fuori. Da segnalare la prova del giovane centrocampista Liteta, classe 2006, con personalità, ha recuperato buoni palloni, si faceva vedere, un po' sporco tecnicamente ancora, dove deve migliorare, ma comunque buona la sua prova. Il solito Luvumbo ha sprecato come detto una ghiotta chance, mentre Prati conferma di avere un bel piedino, anche se poi non sembra avere ancora il giusto carattere, la giusta determinazione per svolgere un ruolo, quello del play di centrocampo, che richiede visione di gioco, ma anche 'legna' da mettere in cascina.

Appuntamento a sabato prossimo per il trofeo Gigi Riva all'Unipol Domus contro il Saint Etienne per la quarta amichevole del precampionato rossoblù.