Appuntamento oggi, lunedì 14 aprile alle 18, allo spazio dibattiti della Passeggiata coperta del Bastione Saint Remy per l’incontro “Berlinguer e la Scienza, conoscenze scientifiche e scelte politiche”, nell’ambito della mostra “I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer”, dedicata al grande politico sardo a 40 anni dalla scomparsa.

L’iniziativa ruota attorno alla presentazione del 4° quaderno edito dalla Fondazione Enrico Berlinguer, occasione per riflettere sul pensiero del leader politico in merito a scienza e innovazione. “Io vedo oggi la possibilità di due processi contemporanei: da una parte l’uso della microelettronica per rafforzare il potere dei gruppi economici dominanti, il potere di quello che in una parola viene chiamato il complesso militare industriale. Dall’altra però vedo una grande diffusione di nuove conoscenze che può portare a un arricchimento di tutta la civiltà.”

I saggi sono firmati da Roberto Battiston, Elisabetta Cerbai, Maria Del Zompo e Micaela Morelli, e saranno introdotti da Susi Ronchi. Il dibattito, moderato da Celestino Tabasso, vedrà gli interventi di Maria Francesca Chiappe, Serena Sanna, Cristiano Galbiati e Silvano Tagliagambe. Concluderanno Maria Del Zompo e Micaela Morelli.