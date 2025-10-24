Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, giovedì 23 ottobre, a Platamona, dove una lite tra vicini è degenerata in una violenta aggressione che ha richiesto l’intervento immediato della Polizia di Stato di Sassari, che ha arrestato un uomo con le accuse di minaccia aggravata dall’uso di armi e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, tutto è iniziato con una segnalazione al numero di emergenza in cui un cittadino ha riferito della presenza di un uomo armato di roncola e coltello che stava tentando di colpire un’altra persona al culmine di un litigio.

Le pattuglie si sono così immediatamente recate sul posto, dove hanno trovato un uomo in evidente stato di agitazione che, prima dell'arrivo degli agenti, avrebbe anche danneggiato un veicolo di proprietà del presunto rivale, per poi cercare di aggredirlo con le armi da taglio che teneva in mano.

All’arrivo della Polizia, l’aggressore ha tentato di opporsi all’arresto con calci e pugni, rendendo necessario un intervento deciso per immobilizzarlo. Nessun poliziotto avrebbe riportato ferite gravi, anche se la colluttazione è stata particolarmente concitata.

L’uomo è stato infine bloccato, disarmato e condotto in Questura, dove, dopo le formalità di rito, è stato trasferito alla Casa Circondariale di Sassari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio le cause della lite e la dinamica esatta dei fatti.