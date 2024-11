Ancora una tragedia sulle strade della Sardegna: un uomo di 55 anni, Efisio Pancrazio Saba, è morto in un incidente tra una moto e un camion sulla statale 554 a Quartucciu, vicino Cagliari.

La moto, per cause ancora da chiarire, si è scontrata con un camion all'altezza dello svincolo per Settimo San Pietro.

Il motociclista è stato sbalzato sull'asfalto. Nonostante l'intervento immediato dei soccorsi, tra cui un'ambulanza del 118, carabinieri e vigili del fuoco, l'uomo non è sopravvissuto.

La carreggiata è stata chiusa, causando rallentamenti.

È il quarto morto in quattro giorni sulle strade sarde, dopo tre 17enni deceduti nel weekend.