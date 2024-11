Intorno alle 10 di questa mattina, i Vigili del fuoco di Tempio sono stati chiamati a intervenire all'ingresso di Luras in seguito a un incidente frontale tra un furgone e un'auto. Tra le persone coinvolte, due sono state trasportate d'urgenza all'ospedale di Tempio dalle ambulanze del servizio 118.

Le squadre di soccorso hanno lavorato insieme per garantire la massima assistenza e mettere in sicurezza sia i veicoli coinvolti che l'area circostante. Sono in corso le indagini per determinare le cause dell'incidente, con la presenza sul luogo anche di due pattuglie dei Carabinieri.