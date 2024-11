Questa mattina, intorno alle ore 8:45, un sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri di 51 anni, in servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura per i Minorenni di Cagliari, è rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco all'interno del proprio ufficio.

Secondo le prime ricostruzioni, mentre si trovava da solo nel suo ufficio, per cause ancora in corso di accertamento, il militare ha esploso un colpo accidentale con la propria pistola d'ordinanza, che lo ha attinto al polpaccio sinistro.

Il sottufficiale rimasto cosciente, è stato immediatamente soccorso e trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale Brotzu di Cagliari, dove è attualmente sottoposto a cure mediche.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Cagliari, unitamente alla Sezione Operativa, per effettuare i rilievi e avviare le indagini necessarie a chiarire l'esatta dinamica dei fatti.

L'Autorità Giudiziaria competente è stata informata dell'accaduto e segue da vicino gli sviluppi dell'inchiesta