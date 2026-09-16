Sarà un talento sardo a difendere i colori italiani sul prestigioso palco internazionale del Junior Eurovision Song Contest 2026. Matteo Trullu, 14 anni, originario di Cagliari e già trionfatore dell'ultima edizione di The Voice Kids, è stato scelto per rappresentare l'Italia alla kermesse canora continentale giovanile con il singolo "Che cos'è l'amore?", prodotto da Universal Music Italia. La manifestazione si terrà sabato 24 ottobre a Malta.

Matteo è un polistrumentista e coltiva la sua passione per la musica fin da bambino. Suona il pianoforte, la chitarra elettrica e la batteria. Ma i suoi interessi non si fermano alla musica: è appassionato di riprese con il drone, con cui ama raccontare dall'alto lo splendido mare della sua città, e di calcio, seguendo con entusiasmo la sua squadra del cuore, il Cagliari. Sul palco di Malta avrà l'occasione di mostrare al pubblico tutta la sua versatilità e la sua grande passione per la musica.

La manifestazione, giunta alla sua 24/a edizione, sarà ospitata dal Malta Fairs & Conventions Centre (MFCC) di Ta' Qali, con la produzione dell'Host Broadcaster PBS (Public Broadcasting Services), sotto l'egida della European Broadcasting Union (EBU). Dopo il trionfo dello scorso anno a Tbilisi di Lou Deleuze con il brano Ce monde, Malta ospiterà la manifestazione per la terza volta, dopo le edizioni del 2014 e del 2016.

Sarà Rai Kids ad assicurare la produzione televisiva per l'Italia: la finale sarà trasmessa in diretta sabato 24 ottobre alle ore 20.45 su Rai Gulp e RaiPlay. Su RaiPlay saranno disponibili anche contenuti esclusivi nei giorni che precederanno la serata. La trasmissione sarà accessibile con sottotitoli e audiodescrizione.

La partecipazione italiana al Junior Eurovision Song Contest è realizzata da Rai Kids con il coordinamento della Direzione Relazioni Internazionali e Affari Europei della Rai, che affianca Rai Kids nello sviluppo complessivo del progetto e cura i rapporti con la European Broadcasting Union (EBU), con Public Broadcasting Services (PBS), emittente ospitante maltese, con il mercato e con le altre delegazioni internazionali coinvolte nella manifestazione.