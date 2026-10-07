Era sottoposto agli arresti domiciliari, ma durante un controllo dei Carabinieri è risultato assente ingiustificatamente dalla propria abitazione. Per questo, ad Assemini, nella giornata di ieri, martedì 6 ottobre, i militari della locale Stazione hanno arrestato un uomo di 70 anni, pensionato e con precedenti di polizia.

Attorno alle 17, durante un controllo presso l'abitazione dove l'uomo si trovava ristretto in regime di arresti domiciliari su ordinanza del Tribunale di Cagliari, i Carabinieri hanno accertato la sua assenza.

Le ricerche sono scattate immediatamente e il 70enne è stato rintracciato poco dopo nelle vicinanze dell'abitazione.

L'uomo è stato quindi tratto in arresto per la violazione degli obblighi connessi alla misura cautelare cui era sottoposto.