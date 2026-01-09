Aggressione e paura durante la serata di ieri, giovedì 8 gennaio, a Cagliari, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato un 25enne, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di lesioni ai danni di un dipendente di un bar del centro.

Il giovane è stato fermato e identificato dai militari, poiché poco prima avrebbe aggredito un dipendente di un locale in Pizza Ienne. L’uomo era stato invitato ad allontanarsi in quanto avrebbe arrecato disturbo in maniera petulante ad alcuni clienti presenti. La vittima, che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze, è dovuta ricorrere alle cure mediche.

L’uomo, già segnalato in altre occasioni per analoghi comportamenti, è stato così denunciato all’Autorità Giudiziaria.