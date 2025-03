Dopo un lungo processo iniziato con la legge regionale 7 del 2021, la Città metropolitana di Sassari e la Provincia della Gallura Nord-est Sardegna succedono alla Provincia di Sassari. Con i decreti pubblicati oggi sul Buras, l'amministrazione regionale segna una tappa importante in un percorso che ha avuto inizio nel 2013 con il commissariamento.

La Città metropolitana di Sassari include 66 comuni, mentre la Provincia della Gallura Nord-est Sardegna è composta da 26 comuni. Gli amministratori straordinari avranno il compito di condurre gli enti ad elezioni, come previsto dalla legge.

"Confidiamo nel fatto che questi nuovi Enti, la Città metropolitana di Sassari e la Provincia della Gallura Nord-est Sardegna, possano dare, in maniera più puntuale, risposte alle domande dei cittadini sui servizi da erogare e sulle strategie di sviluppo per il futuro", ha dichiarato l'assessore degli Enti locali e Urbanistica, Francesco Spanedda.

I due nuovi Enti avranno la possibilità di riorganizzare la rappresentanza e la gestione in modo più aderente ai territori. Tra i compiti principali vi sono la pianificazione di una strategia di sviluppo per il territorio, la valorizzazione e tutela dell'ambiente, la gestione dei trasporti e delle strade, la programmazione della rete scolastica, la promozione delle pari opportunità e la gestione di servizi e infrastrutture.

"Molte delle criticità riscontrate dai cittadini, che in genere passano per le amministrazioni comunali, in realtà richiedono una soluzione sovra comunale", ha proseguito l'assessore Spanedda. "Pensiamo alla siccità e alle questioni ambientali, allo spopolamento e all'approvvigionamento idrico. I due Enti neocostituiti sono portatori di una propria specificità. Il motivo per cui riteniamo positiva la costituzione di Enti di area vasta fa leva sulla necessità di coordinamento su grandi temi, che richiedono un lavoro armonizzato e connesso, anche e soprattutto a supporto delle realtà più fragili. Si va così costituendo una dimensione confederativa del governo del territorio che certamente può prevedere sviluppi ulteriori".