Anas ha completato, in anticipo sui tempi previsti, i lavori di riqualificazione del tracciato dell'ex strada consortile di collegamento tra il nuovo e il vecchio tracciato della Statale 195 Sulcitana, nel territorio comunale di Capoterra. Il tratto interessato dagli interventi, che dalla presa in carico di Anas ha assunto la denominazione di statale 195 dir bretella di Capoterra, si estende per circa 2 chilometri.

I lavori, del valore complessivo di circa 800mila euro, hanno riguardato il rifacimento della pavimentazione stradale con la risagomatura delle pendenze e il rifacimento della segnaletica orizzontale, nei prossimi giorni sarà installata quella verticale.

Nell'ambito degli interventi Anas sta provvedendo alla pulizia delle aree limitrofe alla strada attraverso la rimozione dei rifiuti. Queste operazioni saranno completate entro lunedì 29 giugno.