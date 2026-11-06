Nuovi lavori e modifiche alla viabilità a Cagliari a partire da lunedì 9 novembre. Gli interventi riguarderanno il parcheggio del Mercato di via Quirra e vico VIII San Giovanni, con possibili disagi per automobilisti e residenti.

Nel parcheggio situato all'angolo tra via Quirra e via Del Marghine è previsto il rifacimento della pavimentazione bituminosa. I lavori, che proseguiranno nei primi giorni della prossima settimana, puntano a rendere più sicura e funzionale l'area di sosta al servizio del mercato e del quartiere. Durante il cantiere potranno essere introdotte limitazioni temporanee alla sosta e all'accesso. Il Comune invita a prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni dei movieri.

Modifiche alla circolazione anche in vico VIII San Giovanni, all'altezza del civico 4. Dal 9 al 12 novembre, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 17, sarà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati della strada, con rimozione forzata, e una riduzione della carreggiata. Prevista inoltre la sospensione temporanea della circolazione, con esclusione dei mezzi della ditta incaricata, dei soccorsi, dei residenti e dei veicoli autorizzati.

Le prescrizioni sono state disposte con l'ordinanza comunale numero 2863 del 3 novembre.