La circolazione ferroviaria lungo la linea Milano-Venezia è stata interrotta intorno alle 4:10 del mattino di oggi, giovedì 30 luglio 2026, tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo, a causa di un incendio doloso provocato, secondo una prima ricostruzione, da una persona con disturbi mentali.

Sul posto gli operatori di Rfi insieme ai Vigili del Fuoco, mentre Trenitalia ha preso provvedimenti deviando e cancellando alcuni treni ad alta velocità, causando ritardi fino a 120 minuti. Alcuni treni Regionali stanno seguendo percorsi alternativi via Nogara, Monselice e Isola della Scala, mentre è stato istituito un servizio di bus sostitutivi.

Le deviazioni coinvolgono le Frecce che collegano Venezia-Milano, Venezia-Torino, Milano-Udine e viceversa. I treni vengono dirottati da Padova a Verona seguendo un tragitto alternativo attraverso Castelmaggiore, senza fermate a Vicenza.

I passeggeri diretti da o verso Vicenza possono continuare il viaggio utilizzando i bus sostitutivi; quelli diretti a Treviso Centrale, Conegliano, Pordenone e Udine possono prendere i primi treni disponibili da Venezia Mestre, così come i passeggeri in partenza da Verona Porta Nova, Peschiera del Garda e Brescia, che possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.