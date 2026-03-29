Incontro istituzionale a Palazzo Bacaredda, dove il sindaco di Cagliari Massimo Zedda ha ricevuto la console generale del Regno del Marocco Soad Souleimani. La visita si è svolta nell’ufficio di rappresentanza al secondo piano del Municipio, in occasione delle attività consolari ospitate sabato 28 marzo nella sala Exte.

La console ha espresso apprezzamento per l’accoglienza riservata dal Comune, ringraziando l’amministrazione e la città per aver messo a disposizione gli spazi istituzionali e per l’attenzione mostrata nel tempo nei confronti della comunità marocchina.

Il confronto ha rappresentato anche un momento per ribadire la volontà di proseguire il percorso di collaborazione già avviato tra Cagliari e il Marocco, con particolare attenzione agli scambi culturali ed economici nel contesto mediterraneo.

Al termine dell’incontro, il sindaco ha consegnato alla console una pubblicazione dedicata a Ottone Bacaredda, figura storica della città e sindaco tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. Un gesto simbolico, accompagnato dalla visita agli spazi del palazzo civico, particolarmente apprezzata dall’ospite.