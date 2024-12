"Oggi abbiamo festeggiato il centesimo compleanno della nostra concittadina Maria Giuseppa. Una donna che ha dedicato la sua vita al lavoro e alla famiglia e che continua ad essere uno straordinario esempio per tutta la comunità". Queste le parole dell'assessora alla salute e benessere delle cittadine e dei cittadini Anna Puddu che oggi, 18 dicembre, ha fatto visita alla signora Maria Giuseppa Zoncheddu per portarle gli auguri di tutta l'amministrazione cittadina in occasione del suo centesimo compleanno.

L'assessora Puddu ha portato in dono alla signora Zoncheddu nel giorno del suo compleanno numero 100 una pergamena ricordo e una medaglia del Comune di Cagliari.