La vice presidente vicaria del Consiglio comunale di Cagliari, Marzia Cilloccu, ha visitato giovedì 19 dicembre 2024 la nuova centenaria del capoluogo sardo, Angelica Battisti, una rinomata stilista per prestigiosi marchi di alta moda. Battisti ha trascorso la sua carriera a Roma fino agli anni '80, dedicandosi non solo al design ma anche alla creazione di pellicce presso il suo atelier nella Capitale.

Decidendo di trascorrere la sua pensione a Cagliari per essere più vicina ai suoi cari, la centenaria è stata omaggiata dall'amministrazione comunale in occasione della visita della consigliera Cilloccu. Quest'ultima ha portato in dono non solo gli auguri della città, ma anche una pergamena commemorativa e una medaglia con lo stemma del Comune.