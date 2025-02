Non ha perso il senso dell'umorismo tanto da definirsi ancora "una chiacchierona", Vincenza Pinna che oggi ha festeggiato il suo compleanno numero 100 in compagnia della consigliera comunale Marzia Cilloccu.

In un'occasione così speciale per la nuova centenaria di Cagliari, l'amministrazione comunale non ha voluto far mancare il suo augurio speciale. Alla simpatica e spigliata signora Pinna, infatti, sono stati consegnati da Marzia Cilloccu una pergamena ricordo per questo importante traguardo e una medaglia celebrativa con lo stemma della città di Cagliari.