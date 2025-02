Da tempo gli investigatori seguivano i suoi movimenti, sospettando che nel suo domicilio a Selargius nascondesse un ingente quantitativo di droga, pronta per essere immessa sul mercato.

Lunedì scorso, dopo un’attenta attività di appostamento, è scattato il blitz della Prima Sezione della Squadra Mobile, coadiuvata da un’unità Cinofila della Guardia di Finanza.

La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire circa 180 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi, materiale per la pesatura e il confezionamento, nonché la somma di circa 17mila euro di denaro contante, ritenuto provento dell’attività illecita.

Nei guai è finito un uomo di 41 anni arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.