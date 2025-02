Giornata di intenso lavoro quella di ieri per la Guardia Costiera di Cagliari, intervenuta per un grave incendio che ha coinvolto un’imbarcazione da diporto nel Golfo di Cagliari.

L’allarme è scattato intorno alle 14:30, quando una barca a motore di 18 metri con a bordo due persone di nazionalità italiana è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme a circa due miglia dalla costa, nei pressi del porticciolo di Perd’e Sali, nel comune di Sarroch. A segnalare l’emergenza è stato un altro diportista in transito nella zona.

La Guardia Costiera di Cagliari ha immediatamente attivato i soccorsi, inviando la motovedetta SAR CP 320, un’unità dei Vigili del Fuoco di Cagliari e il rimorchiatore Vincenzino Onorato, dotato di equipaggiamento antincendio. Nel frattempo, le due persone a bordo, impossibilitate a domare le fiamme, si sono lanciate in mare per mettersi in salvo. IL VIDEO

Grazie al rapido coordinamento della Sala Operativa della Guardia Costiera, i due naufraghi sono stati recuperati da un’imbarcazione di passaggio, poi trasbordati sulla motovedetta CP 320 per essere messi in sicurezza.

L’incendio, visibile anche dal litorale di Cagliari, ha causato in pochi minuti l’affondamento dell’imbarcazione, che ora giace su un fondale di circa 26 metri. Per il momento non si registrano rischi di inquinamento marino: i serbatoi di carburante, riaffiorati in superficie poiché semi-vuoti, verranno recuperati a breve da una ditta specializzata sotto il coordinamento della Guardia Costiera.