La scomparsa di Karim Aga Khan IV, avvenuta martedì scorso all’età di 88 anni, ha riacceso il dibattito sulla sua eredità in Sardegna. Il principe, visionario fondatore della Costa Smeralda, ha trasformato la Gallura in una delle destinazioni turistiche più esclusive al mondo, lasciando un segno indelebile nello sviluppo del territorio.

Proprio per questo, sui social è emersa una proposta: intitolare l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda a Karim Aga Khan. Un’idea che ha subito diviso l’opinione pubblica. Da un lato, c’è chi ritiene che sia un riconoscimento meritato per l’uomo che ha dato impulso al turismo di lusso in Sardegna. Dall’altro, c’è chi pensa che sarebbe un’esagerazione, ritenendo più opportuno mantenere il nome attuale o dedicare al principe un altro tipo di tributo.

Il dibattito è aperto: intitolare l’aeroporto a Karim Aga Khan sarebbe un giusto omaggio o una scelta eccessiva?

Yacht club Costa Smeralda ringrazia fondatore

"Era il 1967 quando la visione lungimirante di Sua Altezza l'Aga Khan lo portò alla fondazione dello Yacht Club Costa Smeralda. Da allora il principe Karim Aga Khan IV ne è stato il Presidente, guidando il club in imprese che hanno fatto la storia della vela italiana portando lo YCCS a configurarsi come un punto di riferimento a livello internazionale nel mondo dello yachting. Lo Yacht Club Costa Smeralda porterà avanti le sue attività onorando la visione di Sua Altezza, la passione per il mare uniti all'amore per la Sardegna". A scriverlo in una nota i soci del Club, il consiglio direttivo, il Commodoro, il comitato dei revisori, la dirigenza e i collaboratori del YCCS che esprimono "le più sentite condoglianze alla famiglia di Sua Altezza e alla comunità ismailita".

L'idea di fondare lo YCCS nasce dalla volontà di Sua Altezza l'Aga Khan e un gruppo di amici, Andrè Ardoin, Giuseppe Kerry Mentasti e Luigi Vietti, con l'obiettivo di creare una Associazione sportiva senza fini di lucro, intesa a riunire amanti del mare e degli sport nautici per celebrarne la bellezza e l'eccellenza, si legge nel comunicato. "Sin dalla sua fondazione, il Club ha saputo coniugare la tradizione velica con un forte spirito innovativo, organizzando regate di altissimo livello e competizioni che continuano a richiamare grandi nomi della vela mondiale".

"La posizione eccellente, gli spazi realizzati, il paesaggio naturale unico hanno reso il calendario sportivo dello YCCS un riferimento per velisti professionisti e appassionati - prosegue il comunicato - Un successo dovuto alla visione lungimirante di Sua Altezza che ha intravisto le potenzialità di una area splendida della Sardegna e ha contribuito alla creazione di un movimento, oggi, di eccellenza".