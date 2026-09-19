Alessandro Di Battista è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma e ha fatto ritorno a casa. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex parlamentare sui social, con una foto che lo ritrae sul divano insieme all'amico Luca Di Giuseppe, presidente dell'associazione Schierarsi.

"Sto molto meglio e finalmente sono a casa! - scrive - Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare".

Il messaggio ha raccolto in poche ore migliaia di reazioni e commenti di sostegno da parte di cittadini, simpatizzanti e numerosi personaggi della politica e dello spettacolo. Di Giuseppe ha poi ripostato lo scatto, aggiungendo: "Finalmente a casa! Oggi sorridiamo. Grazie a tutti coloro che sono stati vicini ad Alessandro e alla sua famiglia".

Di Battista era arrivato al Gemelli il 12 settembre, dopo il ricovero a Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage. A fine agosto era stato colpito da forti dolori alla testa e successivamente trasferito a L'Avana, dove era stato sottoposto a un intervento. Il rientro in Italia era poi avvenuto con un'aeroambulanza. Fin dall'inizio, famiglia e amici avevano chiesto discrezione sulle sue condizioni di salute. Ora l'ex deputato annuncia che nelle prossime settimane racconterà personalmente il percorso che lo attende.