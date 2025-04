In vista delle festività pasquali e dei ponti tra fine aprile e inizio maggio, l’Assessorato regionale dei Trasporti ha richiesto alle compagnie aeree operanti in Continuità Territoriale l’attivazione di voli aggiuntivi nei giorni più critici, come previsto dal Decreto Ministeriale attualmente in vigore.

Il monitoraggio quotidiano ha evidenziato, già nella giornata del 3 aprile, un’offerta vicina alla saturazione in diverse date. Per questo motivo, l’Assessorato ha avviato le prime richieste ai vettori per potenziare le tratte più a rischio, in attesa di una formale comunicazione ufficiale.

"Anche in occasione delle festività in arrivo – dichiara l’assessora dei Trasporti Barbara Manca – stiamo lavorando per tutelare il diritto alla mobilità dei sardi. L’Assessorato si è mosso tempestivamente, segnalando con precisione le criticità riscontrate sulle rotte in continuità territoriale e richiedendo l’attivazione di voli aggiuntivi".

Come previsto dal decreto, le compagnie sono tenute ad aumentare l’offerta quando il tasso di riempimento giornaliero raggiunge il 91%. Grazie ai dati di prenotazione forniti dai vettori da ottobre scorso, la Regione può oggi intervenire in modo più tempestivo.

"Strumenti che ci hanno consentito – conclude Manca – di superare le festività natalizie in modo decisamente migliore. Per il futuro, intendiamo proporre una soglia critica all’80% e una lettura per fasce orarie, così da cogliere con maggiore precisione le difficoltà degli utenti".