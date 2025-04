È scappato senza saldare il suo debito presso il deposito della Polizia locale di Cagliari, in viale Monastir. L'uomo è fuggito a bordo del veicolo che gli era stato precedentemente sequestrato. Dopo essere stato inseguito dalle forze dell'ordine, tra cui Carabinieri e Polizia locale, è stato infine fermato poco distante dalla città.

L'uomo rischia di affrontare una denuncia penale e sanzioni amministrative. L'intervento dei militari del Radiomobile è stato decisivo per individuare e bloccare l'uomo in fuga in via del Commercio, grazie alle informazioni ottenute tramite la targa del veicolo.