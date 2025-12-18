In vista delle festività natalizie, ieri si è tenuto un incontro istituzionale al Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, dedicato allo scambio di auguri. All’appuntamento hanno partecipato il Comandante della Legione Carabinieri Sardegna e il Prefetto di Cagliari.

Ad accoglierli il Generale di Brigata Luigi Grasso, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, insieme a una rappresentanza di militari provenienti da tutti i Reparti dipendenti. Una presenza che ha voluto rappresentare la diffusione capillare dell’Arma sul territorio e le diverse professionalità impegnate ogni giorno nel servizio alla comunità, con oltre 150 pattuglie operative quotidianamente.

Nel suo intervento, il Comandante della Legione Carabinieri Sardegna ha espresso una valutazione positiva sull’attività svolta nel corso dell’anno dai Carabinieri della provincia di Cagliari, rimarcando l’impegno, la professionalità e il senso del dovere dimostrati dal personale nella tutela della sicurezza e della legalità. Durante l’incontro sono state inoltre consegnate alcune ricompense a militari distintisi per merito e rivolti gli auguri di un sereno Natale da trascorrere con le proprie famiglie, senza dimenticare l’importanza di mantenere costante l’attenzione verso il territorio e le esigenze dei cittadini.

A seguire, il Prefetto di Cagliari ha portato il proprio saluto ai militari, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto e per la collaborazione istituzionale. Un momento particolarmente significativo anche in vista del suo prossimo trasferimento a Roma, occasione in cui ha voluto ringraziare personalmente i Carabinieri per il supporto fornito durante il suo incarico nel capoluogo sardo.

L’incontro si è svolto in un clima di cordialità e condivisione, rafforzando il senso di coesione istituzionale e il legame tra autorità civili e militari al servizio del territorio.