Lunedì scorso, 20 gennaio, un cagliaritano di 55 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza in piazza Giovanni XXIII perché trovato in possesso di 97 grammi di marijuana, suddivisi in diverse dosi, oltre a un bilancino di precisione e svariate bustine di plastica, materiali idonei al confezionamento e alla suddivisione della sostanza per essere spacciata.

Nello specifico, come riferito dai militari, durante i controlli effettuati per strada dai Baschi Verdi con l'aiuto dei cani antidroga delle Fiamme Gialle, l'uomo ha tentato di fuggire ma è stato catturato. Inizialmente sono stati trovati con lui 7 dosi di marijuana, per un totale di 10,40 grammi, insieme a 600 euro in contanti divisi in banconote da 50 euro. Successivamente, durante una perquisizione domiciliare nel quartiere di Is Mirrionis, sono stati scoperti altri 86,6 grammi di marijuana nascosti in un armadio e in un cassetto del bagno, insieme a un altro bilancino di precisione.

L'uomo è stato arrestato su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari e ieri si è tenuta l'udienza di convalida.

Questa operazione rientra in un più ampio piano di azioni di contrasto condotto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari, che, con l'impiego dei cani antidroga, mira a prevenire, individuare e reprimere il traffico di sostanze stupefacenti nella città metropolitana di Cagliari.