Intorno alle 16, una squadra della centrale di Sassari è intervenuta su SP 25, vicino a Sorso, per un incidente stradale.

Due veicoli sono entrati in collisione in prossimità di un incrocio, con una delle auto finita ribaltata contro un palo dell'illuminazione pubblica.

I due occupanti sono stati prontamente soccorsi dal personale del 118 e portati in ospedale per controlli.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato per garantire la sicurezza delle vetture e del palo danneggiato. Carabinieri, Polizia Locale e il 118 erano presenti sul luogo per i rilievi e per prestare assistenza.