Un nuovo evento speciale è dedicato a uno dei calciatori più amati di sempre, Gigi Riva. Intitolato 'Quando Gigi Riva tornerà', lo speciale di Sky Sport andrà in onda stanotte alle 00.30 e sarà disponibile in streaming su Now. Questo omaggio al leggendario bomber, a un anno dalla sua scomparsa, ripercorre i momenti salienti della 'Gigi Riva Football Week', una rassegna che si è svolta nella settimana in cui Rombo di Tuono avrebbe compiuto 80 anni il 7 novembre.

Ideato da Giorgio Pitzianti e realizzato grazie alla collaborazione della famiglia Riva, l'evento ha raccolto testimonianze, aneddoti e storie di numerosi protagonisti dello sport che hanno condiviso con Gigi Riva esperienze professionali e personali uniche. Gianluigi Buffon ha condiviso il suo ricordo, dichiarando: "Mi ha insegnato a essere un punto fermo quando tutto intorno si muove". Claudio Ranieri ha celebrato Riva con le parole: "Se fossi stato l'allenatore di Gigi adesso gli avrei detto 'dove preferisci giocare'?".

Inoltre, Giorgio Porrà, insieme ad Alessandro Bonan e Marco Bucciantini, ha definito Riva non solo un'icona e un fuoriclasse, ma anche un patrimonio culturale del Paese. Le testimonianze dei protagonisti del Cagliari passato e presente, come Beppe Tomasini, Adriano Reginato, Riccioni Greatti, Davide Nicola, Leonardo Pavoletti e Alessandro Deiola, hanno reso ancora più speciale questo omaggio al mitico numero 11.