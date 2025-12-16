Precipitazioni abbondanti attese su Liguria, alta Toscana e Sardegna orientale, mentre le Alpi Occidentali si preparano a nevicate significative, segnando un cambio di passo per l'inverno.

I flussi umidi di Scirocco, secondo Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, porteranno innanzitutto per la giornata di oggi precipitazioni diffuse su buona parte d'Italia. I fenomeni più forti sono attesi lungo le aree tirreniche e al Nord-Ovest, specie tra Liguria, alta Toscana, Sardegna orientale e, localmente, in Sicilia. Si prevedono i massimi accumuli, superiori ai 100-120 millimetri, tra il Levante Ligure e le aree interne dell'alta Toscana, oltre che nell'entroterra sardo. Il sistema perturbato, rileva Brescia, "riporterà anche abbondanti nevicate sulle Alpi Occidentali, un fenomeno atteso con ansia visto l'avvicinarsi delle vacanze natalizie e lo scarso innevamento attuale". Gli accumuli potranno toccare i 50 centimetri oltre i 1500 metri, rendendo il paesaggio decisamente invernale. Si prevedono tra i 20 e i 30 centimetri di neve fresca anche a quote intermedie, tra i 1000 e i 1500 metri. Nel Cuneese e Astigiano la neve potrà raggiungere i 200-300 metri spingendosi fino ai confini delle aree interne del Centro-ponente Ligure.

Lo scenario che si sta delineando per la giornata di oggi non sarà un evento isolato, ma l'inizio di una fase più movimentata. "Dopo un periodo più statico, questa intensa ondata di maltempo segna un vero e proprio sblocco per la stagione. L'Italia - conclude il meteorologo - torna sotto l'influenza di perturbazioni atlantiche, un segnale importante per il proseguimento dell'inverno. Ci si attende un cambio di passo più dinamico nelle condizioni meteorologiche".

In Sardegna

Previsioni per martedì 16 dicembre 2025 (Arpas Sardegna)

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati moderati sul settore orientale. Progressiva attenuazione dei fenomeni a partire dal settore occidentale dalle ore centrali della giornata. Temperature: stazionarie o in lieve aumento. Venti: deboli o moderati da Est Sud-Est, localmente forti sulla costa orientale nelle prime ore del mattino.

Mari: molto mossi sul settore orientale, mossi altrove.

Previsioni per mercoledì 17 dicembre 2025

Cielo velato sul settore occidentale, irregolarmente nuvoloso sul resto dell'isola. Temperature: minime in moderato calo, massime stazionarie. Venti: deboli in prevalenza dai quadranti orientali. Mari: generalmente mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di giovedì e venerdì saranno caratterizzate da cielo generalmente nuvoloso con isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli sul settore meridionale e sud-orientale. Le temperature tenderanno ad un generale aumento giovedì, mentre rimarranno pressoché stazionarie il giorno dopo. I venti soffieranno deboli da est sud-est con locali rinforzi. I mari saranno mossi, localmente molto mossi sul settore meridionale.