Dopo il grande successo -tutto esaurito di Iva Zanicchi, arriva una seconda giornata di grande musica a "Fiera Natale", per ricordare le melodie dei tempi di Amedeo Nazzari, all’interno degli spazi allestiti dalla Camera di Commercio di Cagliari e Oristano e dal Centro Servizi per le Imprese, dedicato alle esposizioni delle eccellenze agroalimentari e dell’artigianato tradizionale.

Domenica 14 dicembre alle ore 17 nel Palazzo dei Congressi gli appassionati potranno assistere a due live attesissimi, organizzati da Isolarte, per allietare le festività del pubblico cittadino ma non solo, vista la grande affluenza turistica prevista nella Città del Sole.

Domenica scorsa più di mille spettatori hanno applaudito Iva Zanicchi, altrettanti ne sono attesi questa domrnica per due grandi ritorni in città: Amedeo Minghi, melodista fra i più rappresentativi della storia della musica italiana, con ormai 60 anni di carriera, tantissimi grandi successi alle spalle e numerose partecipazioni a Sanremo; e I Collage, col fondatore Tore Fazzi che si esibirà con Uccio Soro, l’altro pilastro della formazione gallurese che ha scalato negli anni ’70 le classifiche in Italia e all’estero con canzoni immortali e sfiorando la vittoria a Sanremo con uno storico secondo posto, nell’edizione 1977, per “Tu mi rubi l’anima”.

L’ingresso al concerto è libero, con la possibilità di devolvere un'offerta libera all’A.S.D. "Oltre gli Ostacoli".