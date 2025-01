L'avviso di criticità ordinaria della Protezione civile ha comportato nuove disposizioni per la zona di Pirri, a Cagliari. L'allerta per il rischio idrogeologico è stata infatti abbassata da arancione a gialla fino alle 3 di domani, domenica 19 gennaio, come comunicato dalla Direzione generale della Protezione civile regionale.

Il servizio di Protezione civile del comune di Cagliari ha diffuso le linee guida per gli abitanti di Pirri al fine di prevenire situazioni di pericolo. È stato consigliato di evitare di parcheggiare in alcune vie specifiche e, in caso, spostare le auto nel parcheggio della piscina di Terramaini in via Pisano.

Inoltre, in caso di temporali, i cittadini sono stati invitati a seguire scrupolosamente le misure di sicurezza indicate, evitando di scendere nei piani interrati, rimanere in casa e cercare luoghi più alti in caso di allagamenti.