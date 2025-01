Tragedia in Spagna dove diverse persone sono state ferite in un incidente accaduto a una seggiovia presso un impianto sciistico nei Pirenei spagnoli, ad Astún, nella provincia di Huesca.

Secondo i servizi di emergenza, almeno nove individui sono in condizioni molto gravi e altre otto in condizioni serie. Al momento dell'incidente, diversi mezzi di soccorso, inclusi elicotteri, sono intervenuti sul luogo. Sebbene il numero totale dei feriti non sia stato ancora ufficialmente comunicato, si stima che siano almeno 30 le persone coinvolte, come riportato da vari media. Le autorità presenti sul posto includono la Guardia Civile, la Polizia, la Croce Rossa, la Protezione Civile, i vigili del fuoco e team di psicologi.

Il direttore generale dei servizi di emergenza regionali di Aragona, Miguel Angel Clavero, ha dichiarato a Rtve che tre persone sono state trasportate in ospedale: una con prognosi riservata a causa di una frattura e due in condizioni gravi, di cui una potrebbe richiedere un intervento urgente.

Secondo Clavero, l'incidente è stato causato da un problema a una delle pulegge di ritorno della seggiovia, che ha provocato il rilassamento del cavo e il conseguente crollo di alcuni seggiolini mentre altri sono rimasti sospesi tra i pilastri. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso per assistere i feriti e aiutare le persone bloccate sulla seggiovia a scendere in sicurezza.

Il premier spagnolo, Pedro Sánchez, ha espresso solidarietà alle vittime e alle loro famiglie, offrendo il pieno supporto del governo regionale. Jorge Azcón, governatore dell'Aragona, ha confermato che finora 17 persone sono rimaste ferite nell'incidente, con tre di esse necessitanti di cure ospedaliere a Huesca e Saragozza.