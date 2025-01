Situazione critica nelle colonie feline a Cagliari e dintorni. L'organizzazione EARTH ha evidenziato una situazione critica: i volontari sono sovraccaricati, privi di sostegno, e devono affrontare spese elevate e ostilità da parte della comunità. Le cifre sono allarmanti, con migliaia di euro spesi annualmente, segnalazioni di esaurimento nervoso, atti di violenza e aggressioni. Nonostante la presenza della legge 281/91 e di normative regionali che garantiscono specifiche protezioni per i gatti randagi, molti individui, inclusi amministratori condominiali e persino alcuni volontari, sembrano ignorare tali disposizioni. Secondo la normativa vigente, si considera una colonia felina la presenza di almeno due gatti che condividono un territorio, indipendentemente dalla loro registrazione.

Leila Delle Case, referente locale di EARTH, un'associazione che si batte per la tutela della natura e degli animali attraverso azioni legali, ha sottolineato che i volontari si rivolgono a loro in caso di aggressioni o molestie. La confusione e l'indifferenza diffuse creano un ambiente ostile per coloro che si impegnano per il benessere degli animali. C'è una diffusa convinzione che i gatti debbano essere trattati come i cani, con la tendenza a catturarli e rinchiuderli in strutture, nonostante la legge vieti tale pratica poiché i gatti sono animali territoriali e stanziali. Inoltre, sorge confusione riguardo alla registrazione: molti credono che le protezioni siano vincolate alla registrazione delle colonie, ma in realtà tutti gli esemplari sono protetti dalla legge indipendentemente dalla registrazione.

I problemi tra incertezza e indifferenza

Gli amministratori condominiali spesso si trovano impreparati nel gestire le dinamiche tra condòmini, volontari e colonie di animali, generando tensioni. Molti Comuni dimostrano disinteresse verso questo problema, nonostante la legge italiana attribuisca loro la responsabilità dei randagi sul territorio. Secondo il D.P.R. 31 marzo 1979, è compito del Sindaco vigilare sull'applicazione delle norme a tutela degli animali.

I gesti criminali

In un ambiente caratterizzato da mancanze evidenti, secondo l'associazione si osservano comportamenti inaccettabili che vanno dalle catture illegali agli avvelenamenti. Vi sono anche individui molesti a diversi livelli: coloro che si limitano a criticare e offendere gli amanti dei gatti, fino a chi arriva a minacce persistenti e azioni persecutorie.

"Spesso - prosegue Leila Delle Case - gli autori di questa condotta si sentono autorizzati da una cultura che non supporta, non conosce e non rispetta l’operato dei volontari. C’è un tale livello di ignoranza sulla questione che anche sui social sono numerosi gli episodi segnalati. Nell’immaginario collettivo purtroppo la gattara è vista come l’ultimo gradino del volontariato. Il cliché ben noto copre qualunque riconoscimento sul suo operato. Se è vero che in alcuni casi le persone che seguono questi animali a volte non creino i presupposti per una civile e corretta convivenza, è altrettanto vero che quando gli animali sono sterilizzati e sfamati con cibo di qualità, senza imbrattare il suolo, le contestazioni non hanno ragione di esistere e qualunque episodio di violenza nei confronti di attivisti o degli stessi animali deve essere fermato".





L’altra faccia del volontariato. Quello che nessuno vede

Alcuni ritengono che i tutor delle colonie siano remunerati o finanziati dai comuni, una prassi adottata in altre città italiane. A titolo di esempio, a Roma sono stati stanziati 80.000 euro per l’acquisto di cibo per le colonie registrate. Invece, qui sono i singoli volontari che si assumono le spese per il cibo, così come per le spese veterinarie, farmaci e antiparassitari. Queste spese notevoli possono facilmente superare i diecimila euro per coloro che si occupano di più colonie. Il Dr. Claudetti, ex psicologo della ASL di Cagliari e tutor di diverse colonie nella città, ha evidenziato la serietà di un problema poco conosciuto: il burnout del volontario.