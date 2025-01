Due cicloni provenienti dal Nord Africa stanno colpendo l'Italia con venti intensi, precipitazioni abbondanti e mareggiate, e la Sardegna è letteralmente sotto la pioggia. Mentre il primo ciclone si muove lentamente verso nord portando ancora cattivo tempo, il secondo è previsto arrivare lunedì dalla Libia.

Secondo Mattia Gussoni, meteorologo di www.iLMeteo.it, nelle prossime ore si prevedono piogge intense, soprattutto su Sardegna, nord Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise e Abruzzo meridionale, con fenomeni particolarmente gravi in Calabria, Puglia e Sardegna orientale. Il ciclone attuale rimarrà molto attivo a causa di un flusso di aria calda e umida che si estende dal Senegal al Tirreno. Il secondo ciclone, bloccato da un'area di alta pressione tra Polonia e Grecia, continuerà a interessare il Mediterraneo Centrale fino a martedì, generando forti venti e mari agitati. Onde fino a 6-7 metri sono previste sullo Ionio, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno meridionale e intorno alla Sardegna. Si tratta di una situazione meteorologica instabile e tumultuosa.

Le previsioni di Arpas Sardegna

Previsioni per la serata di oggi, sabato 18 gennaio: cielo coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati anche elevati sul settore orientale; precipitazioni isolate con cumulati deboli sui settori occidentali. Venti: deboli o moderati da nord-est, con rinforzi sino a forti lungo le coste esposte. Mari: molto mossi o agitati con moto ondoso in attenuazione.

Previsioni per domani, domenica 19 gennaio: cielo coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati anche elevati sul settore orientale; precipitazioni isolate con cumulati deboli sui settori occidentali. Attenuazione dei fenomeni dalla seconda parte della giornata.

Temperature: minime stazionarie sul settore settentrionale e in lieve calo altrove, massime in leggero aumento sul settore orientale e stazionarie su quello occidentale.

Venti: deboli o moderati da est nord-est, con rinforzi sino a forti lungo le coste settentrionali. Attenuazione e tendenza a disporsi dai quadranti meridionali dalle ore centrali della giornata.

Mari: generalmente molto mossi con moto ondoso in progressiva attenuazione nel corso della serata.

Previsioni per lunedì 20 gennaio: cielo molto nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli o localmente moderati sul settore occidentale.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo, massime da stazionarie a lieve aumento.

Venti: deboli dai quadranti meridionali tendenti a disporsi da quelli occidentali dalle ore centrali della giornata.

Mari: generalmente mossi.

Tendenza per i giorni successivi:

Le giornate di martedì e mercoledì saranno caratterizzate da cielo generalmente nuvoloso. Le temperature minime tenderanno a un calo martedì e a un aumento il giorno seguente, mentre le massime saranno stazionarie martedì e in aumento l'indomani. I venti saranno prevalentemente variabili tendenti a disporsi dai quadranti meridionali mercoledì. I mari saranno poco mossi o mossi.