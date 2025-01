In relazione agli avvisi di criticità emessi il 16 e 17 gennaio 2025 dalla Protezione Civile regionale a causa del maltempo che in queste ore sta investendo la Saardegna, la Sala Operativa Regionale Integrata ha monitorato la situazione durante la notte e fino alle 11 di oggi senza rilevare criticità significative, se non alcuni episodi di alberi caduti in vari punti della regione.

Si segnalano cadute di alberi nel centro di Iglesias, sulla SS 198 a Quartu Sant'Elena, a Burcei con la caduta di un palo della luce, e sulla SS 131 a Scala di Giocca in direzione Cagliari. Inoltre, sono stati registrati due blackout elettrici a Castiadas e Sinnai, insieme alla chiusura di una strada per ispezionare la Diga Govossai da parte di Abbanoa. Numerose altre zone hanno subito allagamenti e cadute di detriti a causa delle intense precipitazioni, con diversi fiumi ad alto rischio di esondazione.Le ultime precipitazioni sono state di intensità variabile, con valori significativi registrati in diverse località. I livelli dei fiumi continuano a salire, con alcune dighe che sono attualmente in fase di preallarme o allerta per rischio di esondazione. La situazione meteorologica è ancora instabile, con un ciclone mediterraneo attivo tra Tunisia e Italia che continua a interessare la Sardegna. Le precipitazioni si sono spostate verso la parte nordorientale dell'isola, ma è atteso un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche nelle prossime ore.Dati idropluviometrici e valutazioni idrauliche e geomorfologiche indicano la possibilità di criticità nelle zone orientali della Sardegna a causa delle piene sui fiumi e del terreno già saturo di acqua. La situazione rimane monitorata attentamente per prevenire eventuali disagi e danni.