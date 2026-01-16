Il Comune di Cagliari si è immediatamente attivato dopo le segnalazioni riguardanti il possibile rischio per gli animali a causa di sostanze pericolose. Su iniziativa del sindaco Massimo Zedda, l'Assessorato all'Ecologia Urbana, Ambiente e Verde Pubblico, responsabile della tutela degli animali, ha istituito un tavolo di coordinamento coinvolgendo tutti gli enti competenti.



L'assessora Luisa Giua Marassi ha presieduto la riunione, alla quale hanno partecipato il dirigente comunale Raffaele Sundas, la veterinaria Gianna Coppa, il comandante della Polizia Locale Pierpaolo Marullo, la maggiore Gesuina Olmetto, la Garante comunale degli animali Francesca Alba e la collaboratrice Francesca Cogoni. Durante l'incontro sono state stabilite le azioni da intraprendere e redatto un protocollo chiaro per informare i cittadini su come comportarsi in caso di situazioni sospette.



Gli uffici comunali, in collaborazione con la Asl 8 di Cagliari, hanno avviato le opportune verifiche e indagini. Una volta ottenuti i risultati delle analisi, l'Amministrazione adotterà le misure necessarie per proteggere gli animali e individuare eventuali responsabili.

"Voglio rassicurare la popolazione - ha detto l'assessora Giua Marassi - che, a fronte di un rischio al momento solo ipotetico, verrà fatto tutto il possibile per garantire l'incolumità e la sicurezza dei nostri animali, dai cani ai gatti fino agli uccelli. Qualora i sospetti dovessero essere confermati, saranno individuati gli eventuali responsabili di queste intollerabili nefandezze".

L'esponente dell'Esecutivo Zedda ha inoltre invitato cittadini e cittadine alla massima prudenza e a segnalare tempestivamente alla Polizia locale, telefonando al numero 070.533533 attivo H24, qualsiasi presenza anomala o potenzialmente pericolosa, sottolineando l'importanza dei canali ufficiali per consentire un intervento rapido ed efficace.

L'Amministrazione comunale di Cagliari ribadisce che, nel caso in cui le verifiche confermino la presenza di sostanze nocive, le aree interessate saranno immediatamente transennate e adeguatamente segnalate, così da permettere le necessarie operazioni di bonifica e garantire la sicurezza di animali e persone.