Lunedì 14 aprile, alle ore 10:30, l’assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, Franco Cuccureddu, sarà a Nuoro per partecipare al primo degli incontri territoriali dedicati alla presentazione dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi in conto capitale alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) del comparto commerciale.

L’incontro si terrà presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio di Nuoro, in via Papandrea 8, e segna l’avvio di un vero e proprio tour istituzionale che proseguirà nelle prossime settimane a Cagliari (15 aprile), Sassari (16 aprile) e Oristano (23 aprile). L’iniziativa punta a favorire un confronto diretto con le realtà economiche locali e ad approfondire le opportunità offerte dal nuovo strumento di sostegno.

Il bando, promosso da Unioncamere Sardegna in collaborazione con le Camere di Commercio dell’Isola e finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, dispone di una dotazione complessiva di 35,5 milioni di euro. L’obiettivo è incentivare investimenti strutturali, favorire l’ammodernamento e l’innovazione e rafforzare la competitività delle attività commerciali in Sardegna.

“Con questa misura – sottolinea Carmelo Battaglia, Segretario Generale della Camera di Commercio di Nuoro – offriamo alle imprese del settore un’opportunità concreta per investire sul futuro. In un momento storico complesso, strumenti come questo rappresentano un supporto fondamentale per il tessuto imprenditoriale locale. Invitiamo tutte le imprese a partecipare per rafforzare la propria attività e contribuire alla crescita del commercio nella nostra provincia”.

Il bando in sintesi

Il contributo può coprire fino al 40% delle spese ammissibili, con premi aggiuntivi previsti per le imprese che dimostrino un incremento occupazionale. Possono accedere al bando le micro, piccole e medie imprese del settore commercio, regolarmente iscritte al Registro Imprese, con sede legale o operativa in Sardegna, e in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma SIPES (sipes.regione.sardegna.it), dal 6 maggio al 5 giugno 2025.

Il testo integrale dell’avviso è consultabile sul sito della Camera di Commercio di Nuoro, nella sezione dedicata a “Bandi e Contributi”.

Il programma dell’incontro a Nuoro (14 aprile 2025 – ore 10:30)

Sala Conferenze Camera di Commercio - Via Papandrea 8

• Ore 10:30 – Saluti istituzionali

• Agostino Cicalò, Presidente Camera di Commercio di Nuoro

• Franco Cuccureddu, Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio

• Ore 11:00 – Analisi degli interventi RAS

• Valentina Tagliagambe, Direttore del Servizio Programmazione e Finanziamenti alle Imprese – Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio

• Ore 11:40 – Illustrazione del bando

• Carmelo Battaglia, Segretario Generale Camera di Commercio di Nuoro

• Ore 12:00 – Spazio Q&A

• Ore 13:00 – Chiusura dei lavori