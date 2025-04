Hanno fatto irruzione con le auto in un cantiere edile durante una gara clandestina e, dopo essere stati rimproverati dagli operali, li hanno aggrediti colpendoli anche con delle spranghe. L’episodio è avvenuto ieri sera a Cagliari, in via Montecassino. Coinvolti un 40enne di Selargius e un 32enne di Cagliari, entrambi già destinatari di Daspo: uno è stato arrestato mentre il secondo denunciato. Medicati in ospedale due operai.

Al 112 è arrivata una telefonata che segnalava una aggressione in corso ai danni di due operai. Arrivati sul posto i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Cagliari hanno scoperto che all'interno del cantiere erano arrivati due uomini a bordo di due auto impegnati, a quanto pare, in una gara clandestina.

"Entrati a velocità sostenuta nell'area del cantiere - spiegano i carabinieri - sarebbero stati richiamati dagli operai presenti per la condotta pericolosa. A quel punto, scesi dai veicoli, i due avrebbero aggredito violentemente due lavoratori con calci, pugni e un tubo di ferro trovato sul posto".

All'arrivo dei militari, uno dei due è stato bloccato e arrestato, l'altro è riuscito a fuggire a piedi ma è stato successivamente identificato e denunciato. Entrambi sono accusati a vario titolo di lesioni personali aggravate, danneggiamento e violenza privata. I due operai sono stati medicati all'ospedale Santissima Trinità, dove sono ancora ricoverati, ma non sono in pericolo di vita.