“Non poteva esserci un modo migliore per inaugurare questa nuova struttura”. Unanime la soddisfazione nell'Aula consiliare del Palazzo Civico di via Roma 145 a Cagliari dove il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci, l'assessore allo Sport Giuseppe Macciotta e il presidente della Commissione consiliare Sport Michele Boero hanno accolto i protagonisti della gara amichevole internazionale di football americano tra le nazionali di Italia e Canada.

La sfida, in programma oggi, sabato 19 aprile, nel riqualificato campo di Terramaini in via Cesare Cabras, è stata anticipata dall'incontro che si è tenuto ieri, venerdì 18 aprile, in Municipio al quale hanno preso parte, oltre agli esponenti dell'amministrazione comunale (che ha dato insieme alla Regione Sardegna il patrocinio all'iniziativa) anche i rappresentanti delle due squadre nazionali. Presenti all'incontro i vertici FIDAF – Federazione Italiana Di American Football con in testa il vice presidente Francesco Cerra oltre al vice presidente della Federazione internazionale, Jim Mullin.

La società ospitante che ha curato l'organizzazione, la Crusaders Cagliari, è stata rappresentata da Emanuele Garzia, componente del direttivo sardo della FIDAF.

Guidati dal coach Jeff Maddox, i giocatori arrivati dal Canada se la vedranno con la selezione azzurra che rappresenta un avversario di tutto rispetto perché è una della compagini di spicco in Europa. In un incontro che promette spettacolo con incrocio dei caschi previsto a partire dalle 16 e cancelli aperti per la tribuna, autorizzata per una capienza di duecento spettatori, dalle 14. E che sarà occasione non solo di promuovere Cagliari dal punto di vista dello sport ma di proiettarla ancora una volta in una vetrina internazionale dal punto di vista turistico. Il tutto in una struttura che verrà ancora migliorata a breve per arrivare a contenere, quando saranno completati tutti i lavori, oltre 2.500 spettatori.

Agonismo e amicizia saranno i valori principali da mettere sul campo per le due formazioni che saranno protagoniste in un impianto che la Federazione del Football Americano ha promosso a pieni voti ancora prima di scendere in campo per l'amichevole. Di fronte una agguerrita selezione arrivata dal Canada e la squadra italiana che nel Vecchio Continente ha dimostrato di poter competere contro chiunque tanto da riuscire a conquistare per ben tre volte il campionato europeo.

Tra gli obiettivi anche quello di far crescere il football in Sardegna dove, anche grazie agli sforzi dei Crusaders, continua ad avere un grande seguito.

Nell'intervallo della gara proprio la compagine cagliaritana darà luogo ad una esibizione di flag football, disciplina che sarà presente alle Olimpiadi di Los Angeles nel 2028. Diretta su IFAF TV ma sarà inoltre possibile seguire l’andamento delle partite grazie al play by play sull’app federale Gameday (dove sono disponibili anche i link diretti agli streaming): https://gameday.fidaf.org/. Roster a disposizione sul sito: https://italia.fidaf.org/.