A Ghilarza, nel cuore della Sardegna, tra altopiani basaltici, vallate verdi e il silenzio che profuma di sacro, si rinnova l’appuntamento con Muristenes in Beranu, la manifestazione che valorizza uno dei luoghi più suggestivi del territorio di Ghilarza: il novenario di San Serafino.

Venerdì 25 aprile, per l’intera giornata, il sito si animerà con visite guidate, escursioni, laboratori, esposizioni, pranzi all’aperto e momenti di spiritualità e condivisione.

I novenari: santuari campestri e comunità

I novenari sono insediamenti religiosi temporanei, legati a celebrazioni annuali in onore dei santi. Distribuiti nelle campagne attorno a Ghilarza, a pochi chilometri dal centro abitato, rappresentano un patrimonio storico e spirituale di grande valore. Attorno alle piccole chiese campestri – dedicate a San Serafino, San Michele, San Giovanni Battista e alla Madonna di Trempu – sorgono le tradizionali “muristenes”, casette costruite per ospitare i novenanti, ovvero i fedeli che vi si trasferiscono per tutta la durata della novena.

Il 25 aprile sarà l'occasione per vivere un’intera giornata alla riscoprire tradizioni secolari, gustare i sapori autentici della Sardegna, perdersi tra muristenes antichi e godere dell’incanto di una natura che profuma di rinascita. Un’esperienza tra arte, storia, fede e convivialità che si snoda tra le stradine del novenario, abitate un tempo dai pellegrini e oggi dalle memorie del passato.

San Serafino, un luogo da ascoltare

Il novenario di San Serafino, affacciato sull’ansa del lago Omodeo, è il più grande e conosciuto del territorio. La sua chiesa, intitolata oggi a San Raffaele Arcangelo, sorge su antiche fondamenta bizantine ed è arricchita da elementi architettonici di epoca giudicale. Alcune interpretazioni sullo studio della chiesa farebbero pensare che Mariano IV, padre di Eleonora d’Arborea, abbia contribuito alla sua ricostruzione.

Il programma della giornata – 25 aprile 2025

Dalle ore 9:00

•⁠ ⁠Visita libera ai muristenes e alle esposizioni artigianali

•⁠ ⁠Visita alla chiesa di San Raffaele Arcangelo

•⁠ ⁠Cammino dei Novenari a cura di Dare Sardinia: escursione guidata tra i novenari di San Giovanni Battista, San Michele Arcangelo e San Serafino (6,6 km – facile – durata 3 ore – dislivello 170 m). Per info e prenotazioni: 347 232 8772

•⁠ ⁠Laboratori didattici per bambini con la Fattoria Busumene e la preparazione della pasta fresca

Ore 12:15 – Pranzo dei Novenanti

Sotto gli ulivi, tre menù a scelta:

– Maialetto arrosto

– Vitella allo spiedo

– Vegetariano

(inclusi gnocchetti al ragù, pane, vino o acqua – costo 20 €)

Pomeriggio

•⁠ ⁠“Pillole di Novena” con:

– Su Ziru e su Santu, canti devozionali dei gosos

– Sa Ditta in Sa Cortiza, rievocazione delle antiche promesse di voto

– Accensione del fuoco rituale Su Fogulone

Ore 18:00 – Balli sardi

con i Ballade Ballade Bois